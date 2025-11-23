Повернення повістки з пошти — чи можуть звинуватити в ухиленні

Повістки від ТЦК на поштових скриньках у ЖК. Фото: соцмережі

Після внесення змін до постанови щодо порядку вручення мобілізаційних повісток в Україні, такі документи дозволили доставляти поштовими відправленнями. Але чи може повернення повістки з пошти стати підставою для звинувачення в умисному ухиленні від мобілізації?

На це запитання відповіли юристи Юрій Айвазян та Владислав Дерій.

Чи може настати кримінальна відповідальність за ігнорування повістки поштою

Юристи пояснюють, що перспективи кримінальних справ у випадку повернення повістки поштою залишаються "дуже розмитими", адже спочатку треба довести, що був умисел у цьому. А це є ключовою умовою притягнення до відповідальності за ухилення.

Юрій Айвазян зазначив, що багато обставин можуть об’єктивно перешкодити людині отримати рекомендований лист: відпустка, перебування на стаціонарному лікуванні, відсутність вдома під час доставки або навіть банальна ситуація, коли листоноша не залишила повідомлення про надходження листа.

Кримінальна стаття може застосовуватися лише тоді, коли слідство доведе усвідомлене небажання особи виконати свій обов’язок, а це можливо лише за наявності підтверджених фактів умисного ухилення. Якщо ж умислу немає або його неможливо довести, підстави для кримінального переслідування відсутні.

У випадках, коли оператор поштового зв’язку не повідомив адресата про наявність повістки, або якщо громадянин має поважні причини для неявки, кримінальне провадження має бути закрите. Такі обставини, наголошує юрист, прямо свідчать про відсутність умислу, а отже і про відсутність складу злочину.

