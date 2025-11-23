Видео
Україна
Видео

Повестки по почте — когда возможно уголовное производство

Дата публикации 23 ноября 2025 12:20
обновлено: 10:39
Возврат повестки с почты — могут ли обвинить в уклонении
Повестки от ТЦК на почтовых ящиках в ЖК. Фото: соцсети

После внесения изменений в постановление о порядке вручения мобилизационных повесток в Украине, такие документы разрешили доставлять почтовыми отправлениями. Но может ли возвращение повестки с почты стать основанием для обвинения в умышленном уклонении от мобилизации?

На этот вопрос ответили юристы Юрий Айвазян и Владислав Дерий.

Может ли наступить уголовная ответственность за игнорирование повестки по почте

Юристы объясняют, что перспективы уголовных дел в случае возвращения повестки по почте остаются "очень размытыми", ведь сначала надо доказать, что был умысел в этом. А это является ключевым условием привлечения к ответственности за уклонение.

Юрий Айвазян отметил, что многие обстоятельства могут объективно помешать человеку получить заказное письмо: отпуск, пребывание на стационарном лечении, отсутствие дома во время доставки или даже банальная ситуация, когда почтальон не оставила сообщение о поступлении письма.

Уголовная статья может применяться только тогда, когда следствие докажет осознанное нежелание лица выполнить свой долг, а это возможно только при наличии подтвержденных фактов умышленного уклонения. Если же умысла нет или его невозможно доказать, основания для уголовного преследования отсутствуют.

В случаях, когда оператор почтовой связи не сообщил адресату о наличии повестки, или если гражданин имеет уважительные причины для неявки, уголовное производство должно быть закрыто. Такие обстоятельства, отмечает юрист, прямо свидетельствуют об отсутствии умысла, а следовательно и об отсутствии состава преступления.

Юрист рассказал Новини.LIVE, почему человека могут мобилизовать, когда он оформляет бронирование.

Также читайте, в каких случаях человека не имеют права мобилизовать, если родственник в плену или без вести пропавший.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
