Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повістки рекомендованим листом: є три законні варіанти вручення

Повістки рекомендованим листом: є три законні варіанти вручення

Ua ru
26 жовтня 2026 18:20
Вручення повістки через пошту: правила та наслідки за відмову
Повістка на пошті та спілкування ТЦК та громадянином. Фото: колаж Новини.LIVE

Урядова постанова №560 закріпила три законні механізми вручення повісток через пошту. Не варто думати, що при ігноруванні листа з повісткою нічого не станеться. Документ від ТЦК набуває офіційного статусу не лише після особистого отримання листа, а й у разі зафіксованої відмови або банальної відсутності військовозобов'язаного за місцем реєстрації.

Про це повідомляє Житомирський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як військкомат має законно вручити повістку через пошту

Згідно з 41-м пунктом урядової постанови №560, документ від ТЦК та СП вважається офіційно врученим не лише в момент фізичного отримання конверта людиною. Однак уникнути відповідальності, просто не прийшовши на пошту, не вийде.

Якщо військовозобов'язний відмовляється забирати лист, працівник пошти робить про це відповідний запис. У цьому разі датою офіційного вручення виклику автоматично стає день реєстрації такої відмови поштовим оператором.

Якщо адресата немає вдома, то поштар просто фіксує відсутність особи за вказаною адресою, і саме цей день зараховується як момент успішної доставки повістки. Усю кореспонденцію відправлять за адресою, яку людина самостійно вказала під час процедури уточнення даних для ТЦК та СП. Якщо ж громадянин не надавав нової інформації, пошту відправляють на його офіційно задеклароване чи зареєстроване місце проживання.

Читайте також:

Коли треба йти в ТЦК після отримання повістки через пошту

День вручення повістки поштою та дата візиту до територіального центру комплектування не є тотожними поняттями. Термін, коли людині необхідно обов'язково з'явитися до установи, завжди зазначається безпосередньо у тексті самого документа.

Новини.LIVE писали раніше, що закон чітко визначає випадки, коли пропуск візиту до ТЦК не вважатимуть порушенням. Поважними причинами є лише серйозна раптова хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо чи прямі наслідки бойових дій. У таких випадках треба обов'язково підтвердити нещасний випадок офіційними довідками й попередити військкомат.

Окремі правила діють для тих, хто працює на українські компанії дистанційно з-за кордону. Якщо керівництво надсилає фотографію повістки у Viber чи Telegram, це ще не є законним врученням. За правилами роботодавець повинен скласти офіційний наказ про сповіщення працівника та передати виклик за встановленою законом процедурою, а не через швидкі повідомлення в чаті.

Укрпошта пошта мобілізація повістки ТЦК та СП
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації