Вручення повістки через пошту: правила та наслідки за відмову

Повістка на пошті та спілкування ТЦК та громадянином. Фото: колаж Новини.LIVE

Урядова постанова №560 закріпила три законні механізми вручення повісток через пошту. Не варто думати, що при ігноруванні листа з повісткою нічого не станеться. Документ від ТЦК набуває офіційного статусу не лише після особистого отримання листа, а й у разі зафіксованої відмови або банальної відсутності військовозобов'язаного за місцем реєстрації.

Про це повідомляє Житомирський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як військкомат має законно вручити повістку через пошту

Згідно з 41-м пунктом урядової постанови №560, документ від ТЦК та СП вважається офіційно врученим не лише в момент фізичного отримання конверта людиною. Однак уникнути відповідальності, просто не прийшовши на пошту, не вийде.

Якщо військовозобов'язний відмовляється забирати лист, працівник пошти робить про це відповідний запис. У цьому разі датою офіційного вручення виклику автоматично стає день реєстрації такої відмови поштовим оператором.

Якщо адресата немає вдома, то поштар просто фіксує відсутність особи за вказаною адресою, і саме цей день зараховується як момент успішної доставки повістки. Усю кореспонденцію відправлять за адресою, яку людина самостійно вказала під час процедури уточнення даних для ТЦК та СП. Якщо ж громадянин не надавав нової інформації, пошту відправляють на його офіційно задеклароване чи зареєстроване місце проживання.

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Коли треба йти в ТЦК після отримання повістки через пошту

День вручення повістки поштою та дата візиту до територіального центру комплектування не є тотожними поняттями. Термін, коли людині необхідно обов'язково з'явитися до установи, завжди зазначається безпосередньо у тексті самого документа.

Новини.LIVE писали раніше, що закон чітко визначає випадки, коли пропуск візиту до ТЦК не вважатимуть порушенням. Поважними причинами є лише серйозна раптова хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо чи прямі наслідки бойових дій. У таких випадках треба обов'язково підтвердити нещасний випадок офіційними довідками й попередити військкомат.

Окремі правила діють для тих, хто працює на українські компанії дистанційно з-за кордону. Якщо керівництво надсилає фотографію повістки у Viber чи Telegram, це ще не є законним врученням. За правилами роботодавець повинен скласти офіційний наказ про сповіщення працівника та передати виклик за встановленою законом процедурою, а не через швидкі повідомлення в чаті.