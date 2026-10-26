Вручение повестки через почту: правила и последствия отказа

Повестка на почте и общение ТЦК и гражданина. Фото: коллаж Новини.LIVE

Правительственное постановление №560 закрепило три законных механизма вручения повесток через почту. Не стоит думать, что при игнорировании письма с повесткой ничего не произойдет. Документ от ТЦК приобретает официальный статус не только после личного получения письма, но и в случае зафиксированного отказа или банального отсутствия военнообязанного по месту регистрации.

Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как военкомат должен законно вручить повестку по почте

Согласно 41-му пункту правительственного постановления №560, документ от ТЦК и СП считается официально врученным не только в момент физического получения конверта человеком. Однако избежать ответственности, просто не придя на почту, не получится.

Если военнообязательный отказывается забирать письмо, работник почты делает об этом соответствующую запись. В этом случае датой официального вручения вызова автоматически становится день регистрации такого отказа почтовым оператором.

Если адресата нет дома, то почтальон просто фиксирует отсутствие лица по указанному адресу, и именно этот день засчитывается как момент успешной доставки повестки. Всю корреспонденцию отправят по адресу, который человек самостоятельно указал при процедуре уточнения данных для ТЦК и СП. Если гражданин не предоставлял новой информации, почту отправляют на его официально задекларированное или зарегистрированное место жительства.

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Когда нужно идти в ТЦК после получения повестки по почте

День вручения повестки по почте и дата визита в территориальный центр комплектования не являются тождественными понятиями. Срок, когда человеку нужно обязательно явиться в учреждение, всегда указывается непосредственно в тексте самого документа.

Новини.LIVE писали ранее, что закон четко определяет случаи, когда пропуск визита в ТЦК не сочтут нарушением. Уважаемыми причинами являются только серьезная внезапная болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или прямые последствия боевых действий. В таких случаях нужно обязательно подтвердить несчастный случай официальными справками и предупредить военкомат.

Отдельные правила действуют для тех, кто работает на украинские компании дистанционно из-за границы. Если руководство посылает фотографию повестки в Viber или Telegram, это еще не законное вручение. По правилам работодатель должен составить официальный приказ об извещении работника и передать вызов по установленной законом процедуре, а не через скорые сообщения в чате.