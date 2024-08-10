Мобілізація в Україні — ТЦК готує нові спецбригади для роздачі повісток

Співробітники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці. Скриншот з відео на Youtube

В Україні формують спеціальні групи для вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Наразі це відбувається в Івано-Франківській області, а саме у Калуській громаді. Відомо, що вже 27 осіб проходять підготовку в районній військовій адміністрації.

Про це повідомив очільник громади Андрій Найда на офіційній сторінці у Facebook.

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Так зазначається, що спецгрупу для оповіщення українців формують з осіб, які не підлягають мобілізації. Відповідне розпорядження підписала голова Калуської районної військової адміністрації Жанна Табанець.

Робочу групу координуватимуть голова районної військової адміністрації, працівники ТЦК та СП, а також працівники поліції.

Варто зауважити, що спеціальні групи формують на підставі постанови Кабінету міністрів України №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Раніше ми писали, що в Україні військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки нового зразка. Головною відмінністю є те, що з тексту вилучено деякі формулювання.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи планують надсилати військовозобов'язаним електронні повістки.

Також ми інформували, що чекає на громадян, які не з'явилися за повісткою до ТЦК.