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Повістки українцям роздаватимуть спецбригади — що відомо

10 серпня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — ТЦК готує нові спецбригади для роздачі повісток
Співробітники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні формують спеціальні групи для вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Наразі це відбувається в Івано-Франківській області, а саме у Калуській громаді. Відомо, що вже 27 осіб проходять підготовку в районній військовій адміністрації.

Про це повідомив очільник громади Андрій Найда на офіційній сторінці у Facebook.

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Так зазначається, що спецгрупу для оповіщення українців формують з осіб, які не підлягають мобілізації. Відповідне розпорядження підписала голова Калуської районної військової адміністрації Жанна Табанець.

Робочу групу координуватимуть голова районної військової адміністрації, працівники ТЦК та СП, а також працівники поліції.

Варто зауважити, що спеціальні групи формують на підставі постанови Кабінету міністрів України №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". 

Раніше ми писали, що в Україні військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки нового зразкаГоловною відмінністю є те, що з тексту вилучено деякі формулювання.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи планують надсилати військовозобов'язаним електронні повістки.

Також ми інформували, що чекає на громадян, які не з'явилися за повісткою до ТЦК.

Україна мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані спецбригади

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