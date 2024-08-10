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Повестки украинцам будут раздавать спецбригады — что известно

10 августа 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — ТЦК готовит новые спецбригады для раздачи повесток
Сотрудники ТЦК остановили мужчину на улице. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине формируют специальные группы для вручения повесток военнообязанным мужчинам. Пока это происходит в Ивано-Франковской области, а именно в Калушской общине. Известно, что уже 27 человек проходят подготовку в районной военной администрации.

Об этом сообщил глава общины Андрей Найда на официальной странице в Facebook.

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Так отмечается, что спецгруппу для оповещения украинцев формируют из лиц, не подлежащих мобилизации. Соответствующее распоряжение подписала глава Калушской районной военной администрации Жанна Табанец.

Рабочая группа будет координирована главой районной военной администрации, работниками ТЦК и СП, а также сотрудниками полиции.

Следует отметить, что специальные группы формируют на основании постановления Кабинета министров Украины №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период".

Ранее мы писали, что в Украине военнообязанным мужчинам вручают повестки нового образца. Главным отличием является то, что из текста изъяты некоторые формулировки.

Напомним, мы сообщали, планируют ли присылать военнообязанным электронные повестки.

Также мы информировали, что ждет граждан, не явившихся по повестке в ТЦК.

Украина мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные спецбригады

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