Мобілізація в Україні — в Міноборони анонсували запуск автоматизованих повісток

Робота співробітників територіального центру. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook

В Україні продовжується процес вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам через повномасштабну війну. Наразі цей документ можуть виписати у будь-якому громадському місці, принести додому або на роботу. Проте у планах Міністерства оборони зробити вручення повісток автоматизованим. Наразі триває розробка функціоналу.

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Деталі розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий у DOU Podcast.

Начальник Управління ІТ МОУ Олег Берестовий. Фото: brovary.net.ua

Так, за його словами, наразі вручення повісток — це неефективний процес, адже потребує багато часу та етапів підготовки: роздрукувати, виписати вручну, далі начальник ТЦК має підписати стос цих паперів та проставити печатку.

"Ми зробили функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти — на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо", —пояснив Берестовий.

Таким чином, за інформацією начальника Управління ІТ МОУ, процес вручення повісток буде автоматизований за допомогою Укрпошти й певних інших автоматизованих процесів.

Він додав, що у додатку "Резерв+" буде діяти функція, за допомогою якої можна буде перевірити, чи справжня, законна ця повістка та чи дійсно її підписав начальник ТЦК. Такий механізм дозволить захистити особу як військовозобов'язаного.

Також Олег Берестовий ще раз підкреслив, що повісток в "Резерв+" не буде.

"Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни — повісток там немає", — резюмував він.

Раніше ми писали, що таке бойові повістки та кому їх вручають.

Нагадаємо, ми розповідали, хто має право надсилати повістки в Україні, крім ТЦК.

Також ми інформували, яке покарання загрожує за відмову від повістки.