Мобилизация в Украине — в Минобороны анонсировали запуск автоматизированных повесток

Работа сотрудников территориального центра. Фото: Винницкий ТЦК/Facebook

В Украине продолжается процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам из-за полномасштабной войны. Сейчас этот документ могут выписать в любом общественном месте, принести домой или на работу. Однако в планах Министерства обороны сделать вручение повесток автоматизированным. В настоящее время идет разработка функционала.

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Детали рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой в DOU Podcast.

Начальник Управления ІТ МОУ Олег Берестовой. Фото: brovary.net.ua

Так, по его словам, вручение повесток — это неэффективный процесс, ведь требует много времени и этапов подготовки: распечатать, выписать вручную, далее начальник ТЦК должен подписать стопку этих бумаг и проставить печать.

"Мы сделали функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберіг", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК. Оно будет идти сразу на централизованную печать, оттуда — на Укрпочту, она будет развозить, а у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло и т.д.", — объяснил Берестовый.

Таким образом, по информации начальника Управления ІТ МОУ, процесс вручения повесток будет автоматизирован с помощью Укрпочты и других автоматизированных процессов.

Он добавил, что в приложении Резерв+ будет действовать функция, с помощью которой можно будет проверить, настоящая ли, законная ли эта повестка и действительно ли ее подписал начальник ТЦК. Такой механизм позволит защитить лицо как военнообязанного.

Также Олег Берестовой еще раз подчеркнул, что повесток в Резерв+ не будет.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны — повесток там нет", — резюмировал он.

Ранее мы писали, что такое повестки и кому их вручают.

Напомним, мы рассказывали, кто имеет право посылать повестки в Украине, кроме ТЦК.

Также мы информировали, какое наказание грозит отказом от повестки.