Хто може друкувати на надсилати поштою повістки - уряд надав нові повноваження

Вручення повістки. Фото: Суспільне

Кабмін дозволив друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Відтепер повістки друкуватимуть у прискореному режимі.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Друк повісток — які зміни передбачаються

Раніше друкували повістки на надсилали їх військовозобов’язаним та резервістам поштою:

Міноборони;

державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на підставі відповідних договорів, укладених з Міноборони.

Крім того, відтепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Тобто, автоматизовано.

