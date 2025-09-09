Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повісток стане більше — обласні ТЦК отримали нові повноваження

Повісток стане більше — обласні ТЦК отримали нові повноваження

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:42
Хто може друкувати на надсилати поштою повістки - уряд надав нові повноваження
Вручення повістки. Фото: Суспільне

Кабмін дозволив друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Відтепер повістки друкуватимуть у прискореному режимі.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Реклама
Читайте також:

Друк повісток — які зміни передбачаються

Раніше друкували повістки на надсилали їх військовозобов’язаним та резервістам поштою:

  • Міноборони;
  • державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на підставі відповідних договорів, укладених з Міноборони.

Крім того, відтепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Тобто, автоматизовано.

Раніше ми повідомляли, які повістки можуть отримати заброньовані від мобілізації.

Також нагадаємо, що сплата штрафу не рятує від наступної повістки.

Кабінет міністрів Міноборони мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації