Хто може друкувати на надсилати поштою повістки - уряд надав нові повноваження

Повісток стане більше — обласні ТЦК отримали нові повноваження
Кабмін дозволив друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Відтепер повістки друкуватимуть у прискореному режимі.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Друк повісток — які зміни передбачаються
Раніше друкували повістки на надсилали їх військовозобов’язаним та резервістам поштою:
- Міноборони;
- державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, на підставі відповідних договорів, укладених з Міноборони.
Крім того, відтепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Тобто, автоматизовано.
