Кто может печатать на отправлять по почте повестки - правительство предоставило новые полномочия

Повесток станет больше — областные ТЦК получили новые полномочия
Кабмин разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК. Отныне повестки будут печатать в ускоренном режиме.
Печать повесток — какие изменения предусматриваются
Ранее печатали повестки на присылали их военнообязанным и резервистам по почте:
- Минобороны;
- государственные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, на основании соответствующих договоров, заключенных с Минобороны.
Кроме того, отныне организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли). То есть, автоматизировано.
