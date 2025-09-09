Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Повесток станет больше — областные ТЦК получили новые полномочия

Повесток станет больше — областные ТЦК получили новые полномочия

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 18:42
Кто может печатать на отправлять по почте повестки - правительство предоставило новые полномочия
Вручение повестки. Фото: Суспільне

Кабмин разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК. Отныне повестки будут печатать в ускоренном режиме.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама
Читайте также:

Печать повесток — какие изменения предусматриваются

Ранее печатали повестки на присылали их военнообязанным и резервистам по почте:

  • Минобороны;
  • государственные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, на основании соответствующих договоров, заключенных с Минобороны.

Кроме того, отныне организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли). То есть, автоматизировано.

Ранее мы сообщали, какие повестки могут получить забронированные от мобилизации.

Также напомним, что уплата штрафа не спасает от следующей повестки.

Кабинет министров Минобороны мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации