Кто может печатать на отправлять по почте повестки - правительство предоставило новые полномочия

Вручение повестки. Фото: Суспільне

Кабмин разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК. Отныне повестки будут печатать в ускоренном режиме.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Печать повесток — какие изменения предусматриваются

Ранее печатали повестки на присылали их военнообязанным и резервистам по почте:

Минобороны;

государственные предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, на основании соответствующих договоров, заключенных с Минобороны.

Кроме того, отныне организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли). То есть, автоматизировано.

Ранее мы сообщали, какие повестки могут получить забронированные от мобилизации.

Также напомним, что уплата штрафа не спасает от следующей повестки.