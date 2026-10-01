Виїзд за кордон: правила для непридатних до служби чоловіків

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Тимчасова непридатність на термін до пів року та наявність інвалідності будь-якої групи дають чоловікам право на безперешкодний виїзд з України. Громадяни з інвалідністю можуть перетинати кордон необмежену кількість разів, якщо пред'являть довідку МСЕК або пенсійне посвідчення з вказаною групою.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Перетин кордону для тимчасово непридатних

В умовах дії воєнного стану українське законодавство чітко регламентує правила виїзду за кордон для військовозобов'язаних. Згідно з абзацом третім частини першої статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", покинути межі держави дозволено чоловікам, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до військової служби через стан здоров'я.

Цей статус надається на строк до шести місяців, після чого громадянин зобов'язаний пройти повторне медичне обстеження ВЛК. Головною умовою для виїзду такої категорії осіб є наявність на пункті пропуску всіх необхідних підтверджувальних документів від лікарів.

Документи для чоловіків з інвалідністю

Окремі правила діють для громадян, які в установленому законом порядку отримали статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Щоб безперешкодно виїхати з України, їм достатньо пред'явити прикордонникам один із чітко визначених документів.

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Це може бути довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка підтверджує встановлення відповідної групи, пенсійне посвідчення або спеціальне посвідчення про призначення соціальної допомоги. Але в цих документах обов'язково мають бути прописані не лише сама група, а й причина виникнення інвалідності.

Кількість поїздок не лімітується

На відміну від деяких інших категорій громадян, які отримують разові або короткострокові дозволи на перетин, чоловіки з підтвердженою інвалідністю не мають жодних кількісних обмежень щодо виїзду за державний кордон. Законодавство дозволяє їм залишати межі України та повертатися додому стільки разів, скільки в цьому виникає потреба, за умови пред'явлення чинного підтверджувального документа на кожному пункті пропуску.

Новини.LIVE також інформувлаи про те, що військові мають право виїхати у відпустку за кордон, але виключно за попереднім погодженням із командуванням та за наявності повного пакета дозвільних документів. Самовільний виїзд заборонений: армієць зобов'язаний суворо дотримуватися погодженого графіка та вчасно повернутися до підрозділу.

Водночас супровід онука за кордон бабусі чи дідуся без оформленої інвалідності можлива, але вона супроводжується жорсткими юридичними обмеженнями. Прикордонники ретельно перевіряють документи, і виїзд заблокують, якщо в родині є інші працездатні родичі, які за законом зобов'язані здійснювати такий догляд.