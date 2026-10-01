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Главная Мобилизация Полностью законный выезд за границу: кто имеет право с 1 октября

Полностью законный выезд за границу: кто имеет право с 1 октября

Ua ru
1 октября 2026 15:25
Выезд за границу: правила для мужчин, негодных к службе
Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Временная нетрудоспособность на срок до полугода и наличие инвалидности любой группы дают мужчинам право на беспрепятственный выезд из Украины. Граждане с инвалидностью могут пересекать границу неограниченное количество раз, если предъявят справку МСЭК или пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Пересечение границы для временно негодных

В условиях действия военного положения украинское законодательство четко регламентирует правила выезда за границу для военнообязанных. Согласно третьему абзацу части первой статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", покинуть пределы государства разрешено мужчинам, которых военно-врачебная комиссия признала временно негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Этот статус предоставляется на срок до шести месяцев, после чего гражданин обязан пройти повторное медицинское обследование в ВЛК. Главным условием для выезда такой категории лиц является наличие на пункте пропуска всех необходимых подтверждающих документов от врачей.

Документы для мужчин с инвалидностью

Отдельные правила действуют для граждан, которые в установленном законом порядке получили статус лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы. Чтобы беспрепятственно выехать из Украины, им достаточно предъявить пограничникам один из четко определенных документов.

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Это может быть справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), подтверждающая установление соответствующей группы, пенсионное удостоверение или специальное удостоверение о назначении социальной помощи. Но в этих документах обязательно должны быть указаны не только сама группа, но и причина возникновения инвалидности.

Количество поездок не ограничивается

В отличие от некоторых других категорий граждан, получающих разовые или краткосрочные разрешения на пересечение границы, мужчины с подтвержденной инвалидностью не имеют никаких количественных ограничений на выезд за государственную границу. Законодательство позволяет им покидать территорию Украины и возвращаться домой столько раз, сколько в этом возникает необходимость, при условии предъявления действующего подтверждающего документа на каждом пункте пропуска.

Новини.LIVE также сообщили о том, что военные имеют право выехать в отпуск за границу, но исключительно по предварительному согласованию с командованием и при наличии полного пакета разрешительных документов. Самовольный выезд запрещен: военнослужащий обязан строго соблюдать согласованный график и своевременно вернуться в подразделение.

В то же время сопровождение внука за границу бабушкой или дедушкой, не имеющими оформленной инвалидности, возможно, но сопряжено с жесткими юридическими ограничениями. Пограничники тщательно проверяют документы и заблокируют выезд, если в семье есть другие трудоспособные родственники, которые по закону обязаны осуществлять такой уход.

мобилизация военнообязанные лицо с инвалидностью ГПСУ выезд за границу
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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