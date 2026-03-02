Виплати родичам зниклого безвісти - чи отримають гроші повнолітні діти воїна

Військовослужбовці та родина зниклих безвісти воїнів. Фото: 22 ОМБр, "Суспільне Черкаси". Колаж: Новини.LIVE

В українському законодавстві незабаром мають з’явитися нові правила виплати грошової допомоги близьким родичам зниклих безвісти військовослужбовців. Ці зміни стосуватимуться, зокрема, повнолітніх дітей військових.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виплати родині зниклого військового — зміни у законі

Згідно із чинним законодавством, держава забезпечує виплату компенсації родичам зниклого безвісти, полоненого чи загиблого військовослужбовця. На цю виплату можуть претендувати близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця, які розділені на дві черги споріднення.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, які зміни мають відбутися у законодавстві про відстрочку. Зокрема, чи отримають повнолітні діти право на отримання своєї частини виплати нарівні із іншими родичами першої черги.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що Верховна Рада справді проголосувала за зміни у законодавстві, які дозволять повнолітнім дітям претендувати на цю виплату.

"У разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону грошове забезпечення виплачується дружині (чоловіку), жінці (чоловіку), з якою (з яким) військовослужбовець проживав однією сім’єю, але вони не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, дітям військовослужбовця (незалежно від їх віку), в тому числі усиновленим", — наголосив Айвазян.

Від кого залежать виплати

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив, що зміни у законодавстві дійсно торкнуться і повнолітніх дітей зниклих військовослужбовців. Тобто вони отримають право на грошову допомогу.

"У випадку підписання цього законопроєкту — так, вони матимуть право на виплату. Верховна Рада вже прийняла відповідний Закон", — підкреслив Кирда.

Таким чином, зараз усе залежить від того, підпише закон Президент України чи заветує. У випадку підпису закон набуде чинності — і повнолітні діти отримають право на виплату як особи першої черги.

Тільки у разі відсутності родичів першого ступеня споріднення грошову допомогу отримують члени родини, які зараховані до другої черги споріднення, та й то за певних обставин, наголосили юристи. Крім того, виплата родичам другого ступеню споріднення буде меншою, ніж першого — 20% грошового забезпечення, а не 50%.

Частина грошової допомоги за зниклого безвісти військовослужбовця перебуває на зберіганні. Це зберігання триває або до повернення військового, наприклад, з полону, або до визнання його померлим.