Совершеннолетние дети - получат ли они выплату за пропавшего без вести отца

Верховная Рада внесла изменения в процесс выплаты помощи родственникам пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Эти изменения касаются совершеннолетних детей военных, которые получат больше прав.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменения в законе о выплатах семье пропавшего военного

Согласно действующему законодательству, государство обеспечивает выплату компенсации родственникам пропавшего без вести, пленного или погибшего военнослужащего. На эту выплату могут претендовать близкие родственники пропавшего без вести военнослужащего, которые разделены на две очереди родства.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, какие изменения должны произойти в законодательстве об отсрочке. В частности, получат ли совершеннолетние дети право на получение своей части выплаты наравне с другими родственниками первой очереди.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что Верховная Рада действительно проголосовала за изменения в законодательстве, которые позволят совершеннолетним детям претендовать на эту выплату.

"В случае отсутствия личного распоряжения на случай плена денежное обеспечение выплачивается жене (мужу), женщине (мужу), с которой (с которым) военнослужащий проживал одной семьейсемьей, но они не состояли в браке между собой или в любом другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу, детям военнослужащего (независимо от их возраста), в том числе усыновленным", — подчеркнул Айвазян.

Когда новый закон заработает

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил, что изменения в законодательстве действительно коснутся и совершеннолетних детей пропавших военнослужащих. То есть они получат право на денежную помощь.

"В случае подписания этого законопроекта — да, они будут иметь право на выплату. Верховная Рада уже приняла соответствующий Закон", — подчеркнул Кирда.

Таким образом, сейчас все зависит от того, подпишет закон Президент Украины или заветирует. В случае подписи закон вступит в силу - и совершеннолетние дети получат право на выплату как лица первой очереди.

