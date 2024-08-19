Звільнення із лав ЗСУ - повторна мобілізація - кого не можуть повторно мобілізувати

Військовослужбовець із дитиною. Фото: "Апостроф"

Військовослужбовців, які були звільнені з лав Збройних сил України, можуть мобілізувати повторно до завершення дії воєнного стану. Але якщо такий військовослужбовець був звільнений через наявність неповнолітньої дитини, а інший із батьків помер – мобілізувати таку людину повторно неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час повномасштабної війни частина військовослужбовців, які перебувають у лавах ЗСУ, має право звільнитися з армії.

Це, зокрема, можливо у ситуації, коли військовослужбовець має неповнолітню дитину, а інший із батьків помер — тож для самостійного догляду за дитиною військовий може бути звільнений з лав ЗСУ.

Коли повторна мобілізація є неможливою

Теоретично звільненого зі Збройних сил України можуть повторно мобілізувати під час дії воєнного стану.

Та у випадку наявності неповнолітньої дитини та відсутності одного із батьків, іншого не можуть мобілізувати повторно, підкреслив адвокат Юрій Айвазян.