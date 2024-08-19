Увольнение из рядов ВСУ – повторная мобилизация – кого не могут повторно мобилизовать

Военнослужащий с ребёнком. Фото: "Апостроф"

Военнослужащие, которые были уволены из рядов Вооруженных сил Украины, могут мобилизовать повторно до завершения действия военного положения. Но если такой военнослужащий был уволен из-за наличия несовершеннолетнего ребенка, а другой родитель умер — мобилизовать такого человека повторно невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Увольнение из Вооруженных сил Украины

Во время полномасштабной войны часть военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ, имеет право уволиться из армии.

Это, в частности, возможно в ситуации, когда военнослужащий имеет несовершеннолетнего ребенка, а другой родитель умер — поэтому для самостоятельного ухода за ребенком военный может быть уволен из рядов ВСУ.

Когда повторная мобилизация невозможна

Теоретически уволенного из Вооруженных сил Украины могут повторно мобилизовать во время действия военного положения.

Но в случае наличия несовершеннолетнего ребенка и отсутствия одного родителя, другого не могут мобилизовать повторно, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.