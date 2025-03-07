Чи можна повторно оформити відстрочку з тими ж документами

Подача документів до ТЦК. Фото: ХОТЦК

Громадянин має право на повторну подачу заявки на відстрочку від мобілізації, якщо першу заявку не прийняли через неповний пакет документів тощо. Під час розгляду повторної заявки його не можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Повторна подача документів на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він повторно подати заявку на відстрочку від мобілізації, бо першу заявку не прийняли через неповний пакет документів.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що повторна подача заявки на відстрочку є можливою.

"Ви можете ще раз направити документи про відстрочку поштою", — порадив правник.

Чи мобілізують громадянина в процесі подачі заявки

Владислав Дерій запевнив, що до ухвалення комісією рішення такий громадянин не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

"Проте, поки у Вас не оформлена відстрочка , то при зустрічі з ТЦК говоріть, що Ви вже подали документи про відстрочку і показуйте довідку з місця роботи", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як віддалено, без візиту до ТЦК, оформити відстрочку.

Додамо, ми писали про те, що обов'язково має зробити комісія ТЦК при розгляді відстрочки.