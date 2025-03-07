Можно ли повторно оформить отсрочку с теми же документами

Повторная подача документов на отсрочку — возможно ли
Гражданин имеет право на повторную подачу заявки на отсрочку от мобилизации, если первую заявку не приняли из-за неполного пакета документов и тому подобное. Во время рассмотрения повторной заявки его не могут мобилизовать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Повторная подача документов на отсрочку
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он повторно подать заявку на отсрочку от мобилизации, потому что первую заявку не приняли из-за неполного пакета документов.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что повторная подача заявки на отсрочку возможна.
"Вы можете еще раз направить документы об отсрочке по почте", — посоветовал юрист.
Мобилизуют ли гражданина в процессе подачи заявки
Владислав Дерий заверил, что до принятия комиссией решения такой гражданин не подлежит призыву на военную службу по мобилизации.
"Однако, пока у Вас не оформлена отсрочка, то при встрече с ТЦК говорите, что Вы уже подали документы об отсрочке и показывайте справку с места работы", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, как удаленно, без визита в ТЦК, оформить отсрочку.
Добавим, мы писали о том, что обязательно должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.
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