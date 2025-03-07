Можно ли повторно оформить отсрочку с теми же документами

Подача документов в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Гражданин имеет право на повторную подачу заявки на отсрочку от мобилизации, если первую заявку не приняли из-за неполного пакета документов и тому подобное. Во время рассмотрения повторной заявки его не могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Повторная подача документов на отсрочку

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он повторно подать заявку на отсрочку от мобилизации, потому что первую заявку не приняли из-за неполного пакета документов.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что повторная подача заявки на отсрочку возможна.

"Вы можете еще раз направить документы об отсрочке по почте", — посоветовал юрист.

Мобилизуют ли гражданина в процессе подачи заявки

Владислав Дерий заверил, что до принятия комиссией решения такой гражданин не подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

"Однако, пока у Вас не оформлена отсрочка, то при встрече с ТЦК говорите, что Вы уже подали документы об отсрочке и показывайте справку с места работы", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как удаленно, без визита в ТЦК, оформить отсрочку.

Добавим, мы писали о том, что обязательно должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.