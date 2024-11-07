Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повторна ВЛК для обмежено придатних — коли потрібно проходити arrow

Повторна ВЛК для обмежено придатних — коли потрібно проходити

7 листопада 2024 13:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Коли потрібно проходити повторну ВЛК для обмежено придатних — у ТЦК відповіли
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українці, які мали статус "обмежено придатних", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це потрібно зробити до 5 лютого.

Про це повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін у коментарі "Суспільному".

Читайте також:

Повторна ВЛК для "обмежено придатних"

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін дев'ять місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — зазначив Бодін.

Начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК нагадав про статуси військовозобов'язаних:

  • "придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;
  • "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти";
  • "тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки;
  • "непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців;
  • "непридатні" з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, мобілізаційне розпорядження видається ТЦК, де громадянин пройшов ВЛК. Відсутність військового квитка у військовозобов’язаного не є перешкодою для цього.

Також громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, можуть самостійно звернутися до ТЦК для проходження ВЛК або чекати на виклик через повістку.

Україна ТЦК та СП мобілізація ВЛК війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:22 Українці в Польщі можуть отримати допомогу на житло

14:19 Пєсков не виключає спілкування Путіна з Трампом до інавгураці

14:12 Ілон Маск планує випустити власний смартфон — що відомо

14:09 Як українці ставляться до росіян — опитування

14:03 Боротьба за санаторій "Червоні зорі" в Одесі — рішення суду

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:02 Водіям варто бути дуже обачними — прогноз погоди на завтра

13:57 Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії

13:48 Президент Південної Кореї допустив передачу зброї Україні — заява

13:43 Шмигаль пояснив, як Україна підготувала енергетику до зими

13:40 Клімкін назвав ключову деталь від якої залежить політика Трампа

14:22 Українці в Польщі можуть отримати допомогу на житло

14:19 Пєсков не виключає спілкування Путіна з Трампом до інавгураці

14:12 Ілон Маск планує випустити власний смартфон — що відомо

14:09 Як українці ставляться до росіян — опитування

14:03 Боротьба за санаторій "Червоні зорі" в Одесі — рішення суду

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

14:02 Водіям варто бути дуже обачними — прогноз погоди на завтра

13:57 Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії

13:48 Президент Південної Кореї допустив передачу зброї Україні — заява

13:43 Шмигаль пояснив, як Україна підготувала енергетику до зими

13:40 Клімкін назвав ключову деталь від якої залежить політика Трампа

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:05 План Україні від Трампа та нічна атака окупантів — ефір День.LIVE

Text

10:13 У КМВА назвали кількість збитих БпЛА над Києвом — які наслідки

Text

08:00 Перемога Трампа та бойові дії на Курщині — ефір Ранок.LIVE

6 листопада 2024
Text

22:01 Нардеп попередив про зростанні тарифів на електрику

Text

21:09 Політолог пояснив, чому варто замінити посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак пояснив модель влади Трампа

Text

18:58 Тисяча від Зеленського — нардеп Железняк розкритикував ініціативу

Text

18:20 Никорак заявила про зменшення витрат на сектор безпеки

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

18:00 Перемога Трампа та перша реакція Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд