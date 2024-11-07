Коли потрібно проходити повторну ВЛК для обмежено придатних — у ТЦК відповіли

Повторна ВЛК для обмежено придатних — коли потрібно проходити
Українці, які мали статус "обмежено придатних", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це потрібно зробити до 5 лютого.
Про це повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін у коментарі "Суспільному".
Повторна ВЛК для "обмежено придатних"
"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін дев'ять місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — зазначив Бодін.
Начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК нагадав про статуси військовозобов'язаних:
- "придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;
- "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти";
- "тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки;
- "непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців;
- "непридатні" з виключенням з військового обліку.
Нагадаємо, мобілізаційне розпорядження видається ТЦК, де громадянин пройшов ВЛК. Відсутність військового квитка у військовозобов’язаного не є перешкодою для цього.
Також громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, можуть самостійно звернутися до ТЦК для проходження ВЛК або чекати на виклик через повістку.
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