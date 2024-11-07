Коли потрібно проходити повторну ВЛК для обмежено придатних — у ТЦК відповіли

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Українці, які мали статус "обмежено придатних", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Це потрібно зробити до 5 лютого.

Про це повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін у коментарі "Суспільному".

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Повторна ВЛК для "обмежено придатних"

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін дев'ять місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — зазначив Бодін.

Начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК нагадав про статуси військовозобов'язаних:

"придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;

"придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти";

"тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки;

"непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців;

"непридатні" з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, мобілізаційне розпорядження видається ТЦК, де громадянин пройшов ВЛК. Відсутність військового квитка у військовозобов’язаного не є перешкодою для цього.

Також громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, можуть самостійно звернутися до ТЦК для проходження ВЛК або чекати на виклик через повістку.