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Повторная ВВК для ограниченно пригодных — когда нужно проходить

7 ноября 2024 13:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Когда нужно проходить повторную ВВК для ограниченно годных — в ТЦК ответили
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинцы, имевшие статус "ограниченно пригодных", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это нужно сделать до 5 февраля.

Об этом сообщил начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин в комментарии "Суспільному".

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Повторная ВВК для "ограниченно пригодных"

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок девять месяцев, для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — отметил Бодин.

Начальник отделения военного учета Ровенского ТЦК напомнил о статусах военнообязанных:

  • "годен к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;
  • "годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях образования";
  • "временно непригодные", которые нуждаются в лечении или отпуске;
  • "непригодные" с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
    "непригодные" с исключением с воинского учета.

Напомним, мобилизационное распоряжение выдается ТЦК, где гражданин прошел ВВК. Отсутствие военного билета у военнообязанного не препятствует этому.

Также граждане, ранее признанные ограниченно пригодными к службе, могут самостоятельно обратиться в ТЦК для прохождения ВВК или ждать вызов через повестку.

Украина ТЦК и СП мобилизация ВВК война

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