Когда нужно проходить повторную ВВК для ограниченно годных — в ТЦК ответили

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Украинцы, имевшие статус "ограниченно пригодных", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это нужно сделать до 5 февраля.

Об этом сообщил начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин в комментарии "Суспільному".

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Повторная ВВК для "ограниченно пригодных"

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок девять месяцев, для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — отметил Бодин.

Начальник отделения военного учета Ровенского ТЦК напомнил о статусах военнообязанных:

"годен к военной службе" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

"годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях образования";

"временно непригодные", которые нуждаются в лечении или отпуске;

"непригодные" с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

"непригодные" с исключением с воинского учета.

Напомним, мобилизационное распоряжение выдается ТЦК, где гражданин прошел ВВК. Отсутствие военного билета у военнообязанного не препятствует этому.

Также граждане, ранее признанные ограниченно пригодными к службе, могут самостоятельно обратиться в ТЦК для прохождения ВВК или ждать вызов через повестку.