Відстрочка для аспірантів, особливі випадки

Українські аспіранти на заняттях. Фото: uhsp.edu.ua

Студенти та аспіранти отримують відстрочку від мобілізації за умови дотримання принципу послідовності освіти. Та у ситуації, коли аспірант не здобув науковий ступінь кандидата наук і вирішив повторно вступити до аспірантури, можуть виникнути проблеми із довідкою ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для аспірантів — головні умови

Згідно із чинним законодавством, право на відстрочку від мобілізації мають студенти та аспіранти, які навчаються за денній чи змішаній формі.

До того ж, важливим є дотримання принципу послідовності освіти — тобто щоб кожен наступний освітній рівень був вищим за попередній.

Повторний вступ на аспірантуру — чи може це стати аргументом для ТЦК

Відповідаючи на питання громадянина, який, завершивши аспірантуру, не отримав науковий ступінь кандидата наук, знову вступив на навчання в аспірантуру, Юрій Айвазян визнав проблемність ситуації: "Складно сказати який буде результат у разі поновлення в аспірантурі на бюджеті за таких обставин. Останні листи МОН все значно заплутали".

За словами юриста, доля такого аспіранта залежатиме від того, що буде вказано у довідці ЄДЕБО.

"На мою думку, все повинно пройти нормально, і довідка ЄДЕБО з приводу послідовності освіти покаже "Так, не порушує", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.

Також ми писали, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються в аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період.