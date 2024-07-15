Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повторне навчання в аспірантурі — чи надає воно право на відстрочку arrow

Повторне навчання в аспірантурі — чи надає воно право на відстрочку

15 липня 2024 22:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для аспірантів, особливі випадки
Українські аспіранти на заняттях. Фото: uhsp.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти та аспіранти отримують відстрочку від мобілізації за умови дотримання принципу послідовності освіти. Та у ситуації, коли аспірант не здобув науковий ступінь кандидата наук і вирішив повторно вступити до аспірантури, можуть виникнути проблеми із довідкою ЄДЕБО.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для аспірантів — головні умови

Згідно із чинним законодавством, право на відстрочку від мобілізації мають студенти та аспіранти, які навчаються за денній чи змішаній формі.

До того ж, важливим є дотримання принципу послідовності освіти — тобто щоб кожен наступний освітній рівень був вищим за попередній.

Повторний вступ на аспірантуру — чи може це стати аргументом для ТЦК

Відповідаючи на питання громадянина, який, завершивши аспірантуру, не отримав науковий ступінь кандидата наук, знову вступив на навчання в аспірантуру, Юрій Айвазян визнав проблемність ситуації: "Складно сказати який буде результат у разі поновлення в аспірантурі на бюджеті за таких обставин. Останні листи МОН все значно заплутали".

За словами юриста, доля такого аспіранта залежатиме від того, що буде вказано у довідці ЄДЕБО.

"На мою думку, все повинно пройти нормально, і довідка ЄДЕБО з приводу послідовності освіти покаже "Так, не порушує", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.

Також ми писали, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються в аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період. 

освіта мобілізація бронювання відстрочка Аспірант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня