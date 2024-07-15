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Повторное обучение в аспирантуре — дает ли оно право на отсрочку

15 июля 2024 22:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для аспирантов, особые случаи
Украинские аспиранты на занятиях. Фото: uhsp.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты и аспиранты получают отсрочку от мобилизации при условии соблюдения принципа последовательности образования. Но в ситуации, когда аспирант не получил степень кандидата наук и решил повторно поступить в аспирантуру, могут возникнуть проблемы со справкой ЕГЕБО.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют студенты и аспиранты, обучающиеся по дневной или смешанной форме.

К тому же, важно соблюдение принципа последовательности образования – то есть чтобы каждый последующий образовательный уровень был выше предыдущего.

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Отвечая на вопрос гражданина, который, завершив аспирантуру, не получил научную степень кандидата наук, снова поступил на обучение в аспирантуру, Юрий Айвазян признал проблемность ситуации: "Сложно сказать, какой будет результат в случае восстановления в аспирантуре на бюджете при таких обстоятельствах. Последние письма МОН все значительно запутали".

По словам юриста, судьба такого аспиранта будет зависеть от того, что будет сказано в справке ЕГЕБО.

"По моему мнению, все должно пройти нормально, и справка ЕГЕБО по поводу последовательности образования покажет "Да, не нарушает", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, что Кабинет министров Украины обязал студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку. В Постановлении указано, что некоторые категории соискателей высшего образования будут освобождены от его прохождения.

Также мы писали, что украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку по ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период.

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