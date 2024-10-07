Оновлення даних Резерв+ - чи можна це зроюити повторно

Повторне оновлення даних у "Резерв+" — що говорить закон
В Україні можливе повторне оновлення військово-облікових даних. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+", де з’явилася відповідна опція.
Про це йдеться на сайті посольства України в Королівстві Іспанія.
Повторне оновлення даних можливе через "Резерв+"
Українські громадяни, які уже оновили військово-облікові дані, можуть зробити це повторно — якщо, звісна річ, виникає така потреба.
Цей процес став можливим через мобільний застосунок "Резерв+".
Інструкція для військовозобов’язаних
Для початку військовозобов’язаний громадянин має клікнути на "+" справа від інформації з реєстру "Оберіг" в мобільному застосунку "Резерв+".
Після цього треба натиснути на кнопку "оновити дані з реєстру".
"Так, у разі успішного застосування змін, користувач бачитиме останню інформацію щодо себе", — йдеться у поясненні для українських громадян.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, після якого чоловіки, які не оновили дані, не зможуть отримати бронювання.
Додамо, що в Україні чоловіків, які оновили дані в ТЦК, також можуть оштрафувати.
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