Оновлення даних Резерв+ - чи можна це зроюити повторно

Державний мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

В Україні можливе повторне оновлення військово-облікових даних. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+", де з’явилася відповідна опція.

Про це йдеться на сайті посольства України в Королівстві Іспанія.

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Повторне оновлення даних можливе через "Резерв+"

Українські громадяни, які уже оновили військово-облікові дані, можуть зробити це повторно — якщо, звісна річ, виникає така потреба.

Цей процес став можливим через мобільний застосунок "Резерв+".

Інструкція для військовозобов’язаних

Для початку військовозобов’язаний громадянин має клікнути на "+" справа від інформації з реєстру "Оберіг" в мобільному застосунку "Резерв+".

Після цього треба натиснути на кнопку "оновити дані з реєстру".

"Так, у разі успішного застосування змін, користувач бачитиме останню інформацію щодо себе", — йдеться у поясненні для українських громадян.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, після якого чоловіки, які не оновили дані, не зможуть отримати бронювання.

Додамо, що в Україні чоловіків, які оновили дані в ТЦК, також можуть оштрафувати.