Обновление данных Резерв+ - можно ли это сделать повторно

Государственное мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине возможно повторное обновление военно-учетных данных. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+", где появилась соответствующая опция.

Об этом идет речь на сайте посольства Украины в Королевстве Испания.

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Повторное обновление данных возможно через "Резерв+"

Украинские граждане, уже обновившие военно-учетные данные, могут сделать это повторно — если, конечно, возникает такая потребность.

Этот процесс стал возможным через мобильное приложение "Резерв+".

Инструкция для военнообязанных

Для начала военнообязанный гражданин должен кликнуть на "+" справа от информации из реестра "Оберіг" в мобильном приложении "Резерв+".

После этого нужно нажать кнопку "обновить данные из реестра".

"Так, в случае успешного применения изменений, пользователь будет видеть последнюю информацию о себе", — говорится в пояснении для украинских граждан.

Напомним, Кабмин принял решение, после которого мужчины, не обновившие данные, не смогут получить бронирование.

Добавим, что в Украине мужчины, которые обновили данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы.