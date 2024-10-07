Обновление данных Резерв+ - можно ли это сделать повторно

Повторное обновление данных в "Резерв+" — что говорит закон
В Украине возможно повторное обновление военно-учетных данных. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+", где появилась соответствующая опция.
Об этом идет речь на сайте посольства Украины в Королевстве Испания.
Повторное обновление данных возможно через "Резерв+"
Украинские граждане, уже обновившие военно-учетные данные, могут сделать это повторно — если, конечно, возникает такая потребность.
Этот процесс стал возможным через мобильное приложение "Резерв+".
Инструкция для военнообязанных
Для начала военнообязанный гражданин должен кликнуть на "+" справа от информации из реестра "Оберіг" в мобильном приложении "Резерв+".
После этого нужно нажать кнопку "обновить данные из реестра".
"Так, в случае успешного применения изменений, пользователь будет видеть последнюю информацию о себе", — говорится в пояснении для украинских граждан.
Напомним, Кабмин принял решение, после которого мужчины, не обновившие данные, не смогут получить бронирование.
Добавим, что в Украине мужчины, которые обновили данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы.
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