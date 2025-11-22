Новий е-ВОД — як правильно оновити військовий облік на підприємстві

Електронний ВОД. Фото: УНІАН

В Україні віднедавна почали діяти електронні військово-облікові документи (е-ВОД), які чоловіки можуть сформувати через застосунок "Резерв+". Відтак роботодавці отримали новий обов’язок — оновити військово-облікові дані всіх працівників, які вже створили новий цифровий документ.

Юристи пояснили, що треба робити роботодавцям, якщо у компанії працівники оновили ВОД.

Працівник оновив свій ВОД — що робити роботодавцю

У разі формування працівником нового ВОД він повинен повідомити про це роботодавця і передати копію документа у паперовому або електронному вигляді, щоб підприємство мало можливість внести зміни до персонального військового обліку.

Відповідно до Порядку №1487, що регулює ведення військового обліку в Україні, роботодавець повинен оновити Списки персонального обліку протягом п’яти днів після того, як отримав новий документ чи електронні дані від працівника.

Окремо передбачено й обов’язок інформувати територіальний центр комплектування: зміни в облікових даних необхідно передати до ТЦК не пізніше 5 числа наступного місяця.

Якщо працівник згенерував новий документ у "Резерв+", він має передати роздрукований е-ВОД або його копію до кадрової служби. Це потрібно для того, щоб підприємство могло внести коректні дані до військово-облікових списків і не порушило встановлені строки повідомлення державних органів.

Щоб забезпечити системність у зборі таких документів, експерти радять роботодавцям видати внутрішній наказ, який визначатиме порядок дій для всіх співробітників. У цьому наказі рекомендують чітко прописати обов’язок працівників повідомляти про створення нового ВОД і передавати його копію у встановлений строк, наприклад протягом п’яти календарних днів. Також роботодавець може нагадати, що електронний військово-обліковий документ має строк дії до одного року, а тому оновлення може знадобитися регулярно.

