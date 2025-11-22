Видео
Україна
Видео

Работник создал е-ВОД — когда и как работодателю обновлять данные

Работник создал е-ВОД — когда и как работодателю обновлять данные

Дата публикации 22 ноября 2025 12:20
обновлено: 10:17
Новый е-ВОД - как правильно обновить воинский учет на предприятии
Электронный ВОД. Фото: УНИАН

В Украине с недавних пор начали действовать электронные военно-учетные документы (е-ВУД), которые мужчины могут сформировать через приложение "Резерв+". Поэтому работодатели получили новую обязанность — обновить военно-учетные данные всех работников, которые уже создали новый цифровой документ.

Юристы объяснили, что надо делать работодателям, если в компании работники обновили ВОД.

Читайте также:

Работник обновил свой ВОД — что делать работодателю

В случае формирования работником нового ВОД он должен сообщить об этом работодателю и передать копию документа в бумажном или электронном виде, чтобы предприятие имело возможность внести изменения в персональный воинский учет.

В соответствии с Порядком №1487, регулирующим ведение воинского учета в Украине, работодатель должен обновить Списки персонального учета в течение пяти дней после того, как получил новый документ или электронные данные от работника.

Отдельно предусмотрена и обязанность информировать территориальный центр комплектования: изменения в учетных данных необходимо передать в ТЦК не позднее 5 числа следующего месяца.

Если работник сгенерировал новый документ в "Резерв+", он должен передать распечатанный е-ВОД или его копию в кадровую службу. Это нужно для того, чтобы предприятие могло внести корректные данные в военно-учетные списки и не нарушило установленные сроки уведомления государственных органов.

Чтобы обеспечить системность в сборе таких документов, эксперты советуют работодателям издать внутренний приказ, который будет определять порядок действий для всех сотрудников. В этом приказе рекомендуют четко прописать обязанность работников сообщать о создании нового ВОД и передавать его копию в установленный срок, например в течение пяти календарных дней. Также работодатель может напомнить, что электронный военно-учетный документ имеет срок действия до одного года, а потому обновление может понадобиться регулярно.

Ранее юристы объясняли, что делать, если у человека в электронном ВОД стоит прочерк в воинском звании.

Также адвокат объяснил, влияет ли на лимит забронированных увольнение работников на предприятии.

военный учет мобилизация сотрудники предприниматели работодатели военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
