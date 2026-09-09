Суд оштрафував військового ТЦК, який не увімкнув бодікамеру

Бодікамера на військовому. Фото: Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

В Івано-Франківській області судили військового ТЦК, який не увімкнув бодікамеру під час оповіщення. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт "Zaxid.NET".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався вранці 9 березня 2026 року в селі Брошнів-Осада Калуського району. Зокрема, в цей день старший солдат входив до складу групи оповіщення та разом з іншими військовослужбовцями перебував в автомобілі.

Під час руху населеним пунктом поліцейський звернув увагу на чоловіка призовного віку. Правоохоронець спрямував службове авто в його напрямку, щоб перевірити документи. Побачивши це, чоловік почав тікати та сховався у підвалі одного з будинків.

Поліцейський зупинив автомобіль біля будівлі, після чого військовослужбовці спустилися до підвалу, аби перевірити документи громадянина. Водночас під час проведення заходів з оповіщення старший солдат не увімкнув бодікамеру.

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Через це щодо військовослужбовця ТЦК склали адміністративний протокол за недбале ставлення до служби. У судовій постанові зазначено, що старший солдат визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення.

Рішення суду

Суд дійшов висновку про вину військовослужбовця та визнав його притягнутим до адміністративної відповідальності. Йому призначили штраф у розмірі 17 тис. грн. Крім того, чоловік має сплатити 665 грн судового збору.

Водночас судову постанову можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.