Суд оштрафовал военнослужащего ТЦК, который не включил нательную камеру

Нагрудная камера на военном. Фото: Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки

В Ивано-Франковской области судили военнослужащего ТЦК, который не включил нательную камеру во время оповещения. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Zaxid.NET".

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Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел утром 9 марта 2026 года в селе Брошнов-Осада Калушского района. В частности, в этот день старший солдат входил в состав группы оповещения и вместе с другими военнослужащими находился в автомобиле.

Во время движения по населенному пункту полицейский обратил внимание на мужчину призывного возраста. Правоохранитель направил служебный автомобиль в его сторону, чтобы проверить документы. Увидев это, мужчина начал убегать и спрятался в подвале одного из домов.

Полицейский остановил автомобиль возле здания, после чего военнослужащие спустились в подвал, чтобы проверить документы гражданина. При этом во время проведения мероприятий по оповещению старший солдат не включил бодикамеру.

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В связи с этим в отношении военнослужащего ТЦК составили административный протокол за небрежное отношение к службе. В судебном постановлении указано, что старший солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Решение суда

Суд пришел к выводу о виновности военнослужащего и признал его привлеченным к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, мужчина должен уплатить 665 грн судебного сбора.

В то же время судебное постановление можно обжаловать в установленном законом порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.