Виклик до військкомату: обов'язки роботодавців за постановою

Ведення обліку на підприємстві. Фото: колаж Новини.LIVE

Відпустка працівника не звільняє компанію від обов'язку передати йому виклик до військкомату. Є урядова постанова, яка чітко регламентує алгоритм дій для роботодавців, які отримали розпорядження від ТЦК щодо уточнення військово-облікових даних свого підлеглого, якого наразі немає на робочому місці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №1487.

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Як роботодавцю передати працівнику у відпустці повістку на мобілізацію

Отримання розпорядження від територіального центру комплектування про виклик військовозобов'язаного вимагає від роботодавця негайної реакції, навіть якщо працівник перебуває у законній відпустці. Компанія зобов'язана офіційно зафіксувати факт виклику на підприємстві. Для цього керівництво фірми має оперативно видати спеціальний наказ про оповіщення свого підлеглого щодо виклику до ТЦК та СП.

Поштові відправлення та звітність

Оскільки передати документ особисто в руки відпускнику неможливо, законодавство вимагає провести процедуру дистанційно. Роботодавець мусить надіслати працівнику копію щойно виданого наказу разом із самою повісткою. Зробити це дозволяється виключно рекомендованим поштовим відправленням, яке обов'язково має містити опис вкладення та передбачати повідомлення про вручення адресату.

Після відправки листа підприємство має рівно три дні на те, щоб направити до територіального центру комплектування необхідний пакет документів разом із супровідним листом.

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До цього переліку входять копії наказу про оповіщення та наказу про надання відпустки цьому працівнику. Крім того, представники ТЦК мають отримати беззаперечні докази того, що фірма виконала свої обов'язки та дійсно відправила повістку людині. Підтвердженням цього слугуватимуть надіслані копії поштового чека та опису вкладених у конверт паперів.

Хто несе відповідальність за явку працівника

На відправці документів відповідальність підприємства не завершується. Урядова постанова покладає на роботодавців обов'язок супроводжувати процес до самого кінця. Компанія повинна проконтролювати, чи з'явився її працівник до територіального центру комплектування у визначений повісткою час, після чого офіційно повідомити ТЦК та СП про фінальні результати виконання їхнього розпорядження.

Новини.LIVE писали раніше, що з кінця липня 2025 року в Україні офіційно закріплено порядок виклику військовозобов'язаних до ТЦК через поштові відправлення задля більшої прозорості мобілізаційних процесів. При цьому відповідальність за неявку настає незалежно від того, чи дійсно людина перевіряла поштову скриньку та бачила надісланий лист.

Закон також містить чіткий список поважних причин, що дозволяють перенести візит до військкомату. Це може бути тяжка хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо або наслідки воєнних дій. Утім, військовозобов'язаний повинен обов'язково сповістити ТЦК про причину своєї відсутності протягом трьох днів і з'явитися потім.