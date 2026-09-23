Призыв в военкомат: обязанности работодателей в соответствии с постановлением

Ведение учета на предприятии. Фото: коллаж Новини.LIVE

Отпуск работника не освобождает компанию от обязанности передать ему повестку в военкомат. Существует постановление правительства, которое четко регламентирует порядок действий для работодателей, получивших распоряжение от ТЦК об уточнении военно-учетных данных своего подчиненного, которого в данный момент нет на рабочем месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины № 1487.

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Как работодателю передать работнику, находящемуся в отпуске, повестку о мобилизации

Получение распоряжения от территориального центра комплектования о вызове военнообязанного требует от работодателя немедленной реакции, даже если работник находится в законном отпуске. Компания обязана официально зафиксировать факт призыва на предприятии. Для этого руководство фирмы должно оперативно издать специальный приказ об уведомлении своего подчиненного о призыве в ТЦК и СП.

Почтовые отправления и отчетность

Поскольку передать документ лично в руки находящемуся в отпуске работнику невозможно, законодательство требует провести эту процедуру дистанционно. Работодатель должен отправить работнику копию только что изданного приказа вместе с самой повесткой. Сделать это разрешается исключительно заказным почтовым отправлением, которое обязательно должно содержать опись вложения и предусматривать уведомление о вручении адресату.

После отправки письма у предприятия есть ровно три дня на то, чтобы направить в территориальный центр комплектования необходимый пакет документов вместе с сопроводительным письмом.

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В этот перечень входят копии приказа об уведомлении и приказа о предоставлении отпуска данному работнику. Кроме того, представители ТЦК должны получить неопровержимые доказательства того, что компания выполнила свои обязанности и действительно отправила повестку данному лицу. Подтверждением этого послужат присланные копии почтового чека и описи документов, вложенных в конверт.

Кто несет ответственность за явку работника

Ответственность предприятия не заканчивается отправкой документов. Правительственное постановление возлагает на работодателей обязанность сопровождать процесс до самого конца. Компания должна проконтролировать, явился ли её работник в территориальный центр комплектования в указанное в повестке время, после чего официально уведомить ТЦК и СП об окончательных результатах выполнения их распоряжения.

Новини.LIVE ранее сообщали, что с конца июля 2025 года в Украине официально закреплен порядок вызова военнообязанных в ТЦК посредством почтовых отправлений в целях обеспечения большей прозрачности мобилизационных процессов. При этом ответственность за неявку наступает независимо от того, действительно ли человек проверял почтовый ящик и видел присланное письмо.

Закон также содержит четкий перечень уважительных причин, позволяющих перенести визит в военкомат. Это может быть тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или последствия военных действий. Впрочем, военнообязанный должен обязательно уведомить ТЦК о причине своего отсутствия в течение трёх дней и явиться затем.