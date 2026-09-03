Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який скоїв напад на працівника ТЦК

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Нацполіція України

У Нововолинську Волинської області військовозобов'язаний поконфліктував із представниками ТЦК і скоїв на них напад. Двоє людей постраждали. Порушника затримали та вже обрали йому запобіжний захід. Триває слідство — коли ж його завершать, справу розгляне суд. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про 17 серпня повідомила Волинська обласна прокуратури, передає Новини.LIVE.

Реклама

Деталі справи

Інцидент стався, коли працівники ТЦК та СП перевіряли у 48-річного фігуранта документи. Чоловік поводився агресивно і поранив одного з військових ножем — потерпілий зазнав важких травм. Під час затримання порушник завдав ножового поранення ще одному чоловіку. Обом постраждалим надали медичну допомогу. У другого потерпілого легкі травми.

Яке покарання загрожує обвинуваченому

Згідно з рішенням суду, під час досудового розслідування обвинувачений перебуватиме під вартою без права внесення застави. За умисне завдання тяжких травм людині, яка виконувала службові обов'язки (ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України) йому загрожує від п'яти до 12 років в'язниці.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Харків повідомляв, що військовозобов'язаний скоїв напад на працівників ТЦК та СП. Чоловік кинув у бік представників військкомату страйкбольну гранату, відкрив стрілянину з пістолета і вдарив одного з військових ножем у живіт. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру писав, що жительку Тернополя засудили до семи років позбавлення волі. Жінка разом зі спільником намагалася вивезти за кордон чоловіка призовного віку. Іншого переправника не встигли притягнути до відповідальності: у період слідства він помер.