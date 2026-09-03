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Главная Мобилизация Сотрудника ТЦК ранили: суд избрал нападавшему меру пресечения

Сотрудника ТЦК ранили: суд избрал нападавшему меру пресечения

Ua ru
3 сентября 2026 03:32
Суд избрал меру пресечения мужчине, который совершил нападение на сотрудника ТЦК
Военнообязанный с сотрудниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

В Нововолынске Волынской области военнообязанный вступил в конфликт с представителями ТЦК и напал на них. Двое человек пострадали. Нарушителя задержали и уже избрали ему меру пресечения. Продолжается следствие — когда же его завершат, дело рассмотрит суд. Мужчине грозит лишение свободы.

Об этом 17 августа сообщила Волынская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Подробности дела

Инцидент произошел, когда сотрудники ТЦК и СП проверяли документы у 48-летнего фигуранта. Мужчина вел себя агрессивно и ранил одного из военных ножом — потерпевший получил тяжелые травмы. Во время задержания нарушитель нанес ножевое ранение еще одному мужчине. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь. У второго пострадавшего — легкие травмы.

Какое наказание грозит обвиняемому

Согласно решению суда, во время досудебного расследования обвиняемый будет находиться под стражей без права внесения залога. За умышленное нанесение тяжких травм человеку, который выполнял служебные обязанности (ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины), ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Харків сообщал, что военнообязанный совершил нападение на сотрудников ТЦК и СП. Мужчина бросил в сторону представителей военкомата страйкбольную гранату, открыл стрельбу из пистолета и ударил одного из военных ножом в живот. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру писал, что жительницу Тернополя приговорили к семи годам лишения свободы. Женщина вместе с сообщником пыталась вывезти за границу мужчину призывного возраста. Другого перевозчика не успели привлечь к ответственности: в период следствия он умер.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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