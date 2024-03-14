Працівники Мукачівського ТЦК силою запхали чоловіка в мікроавтобус — подробиці

Співробітники ТЦК силою затягують чоловіка до буса. Фото: скриншот

На Закарпатті працівники ТЦК силою запхнули перехожого чоловіка до мікроавтобуса. Мережею вже почало ширитися відео цього інциденту.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram у четвер, 14 березня.

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Цей інцидент стався у селі Червеньово Мукачівського району. На записі видно як чоловіка зупиняють військові у білому автомобілі. Після короткої розмови вони силою змусили сісти до мікроавтобуса та поїхали.

Допис Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Заява Закарпатського обласного ТЦК

Закарпатський обласний ТЦК вже опублікував свою відповідь у Facebook. У ній вони повідомили, що зараз ведеться розслідування для встановлення осіб, причетних до події, та обставин, що призвели до конфлікту.

Допис Закарпатського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Закарпатті секретаря УПЦ МП затримали військкоми.

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