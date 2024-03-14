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Працівники Мукачівського ТЦК силою запхали чоловіка в мікроавтобус — подробиці

14 березня 2024 18:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Працівники Мукачівського ТЦК силою запхали чоловіка в мікроавтобус — подробиці
Співробітники ТЦК силою затягують чоловіка до буса. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

На Закарпатті працівники ТЦК силою запхнули перехожого чоловіка до мікроавтобуса. Мережею вже почало ширитися відео цього інциденту.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram у четвер, 14 березня.

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Цей інцидент стався у селі Червеньово Мукачівського району. На записі видно як чоловіка зупиняють військові у білому автомобілі. Після короткої розмови вони силою змусили сісти до мікроавтобуса та поїхали.

Допис Віталія Глаголи. Фото: скриншот
Допис Віталія Глаголи. Фото: скриншот

Заява Закарпатського обласного ТЦК

Закарпатський обласний ТЦК вже опублікував свою відповідь у Facebook. У ній вони повідомили, що зараз ведеться розслідування для встановлення осіб, причетних до події, та обставин, що призвели до конфлікту.

Допис Закарпатського обласного ТЦК. Фото: скриншот
Допис Закарпатського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Закарпатті секретаря УПЦ МП затримали військкоми.

Раніше ми писали, що на Закарпатті чоловік покинув ТЦК та рік уникав мобілізації.

Також ми повідомляли, що експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією.

конфлікт
Закарпаття
військкомат
розслідування
мобілізація
ТЦК та СП

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