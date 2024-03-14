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Работники Мукачевского ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус — подробности

14 марта 2024 18:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работники Мукачевского ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус — подробности
Сотрудники ТЦК силой затягивают мужчину в бус. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

На Закарпатье работники ТЦК силой затолкали прохожего в микроавтобус. Сетью уже начало распространяться видео этого инцидента.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в четверг, 14 марта.

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В интернете появилось видео, которое, возможно, показывает случай похищения человека сотрудниками правоохранительных органов в Закарпатской области.

Этот инцидент произошел в селе Червенево Мукачевского района. На записи видно, как мужчину останавливают военные в белом автомобиле. После короткого разговора они силой заставили сесть в микроавтобус и уехали.

Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот
Сообщение Виталия Глаголы. Фото: скриншот

Заявление Закарпатского областного ТЦК

Закарпатский областной ТЦК уже опубликовал свой ответ на Facebook. В нем они сообщили, что сейчас ведется расследование по установлению лиц, причастных к происшествию, и обстоятельств, приведших к конфликту.

Сообщение Закарпатского областного ТЦК. Фото: скриншот
Сообщение Закарпатского областного ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, что в Закарпатье секретаря УПЦ МП задержали военными.

Ранее мы писали, что в Закарпатье мужчина покинул ТЦК и год избегал мобилизации.

Также мы сообщали, что эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией.

конфликт
Закарпатье
военкомат
расследование
мобилизация
ТЦК и СП

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