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Працівники ТЦК можуть перевірити документи на вулиці — адвокат проаналізував законність

17 березня 2024 17:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Працівники ТЦК можуть перевірити документи на вулиці — адвокат проаналізував законність
Перевірка документів чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бувають випадки, коли співробітники територіального центру комплектування перевіряють документи в чоловіків прямо на вулиці. Адвокат Володимир Крекотень пояснив, наскільки законними є такі дії військкомів під час дії воєнного стану і мобілізації.

Про це юрист розповів в Instagram.

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Крекотень наголосив, що право на перевірку документів перехожих на вулиці, навіть не завжди мають поліцейські, не те що ТЦК.

"Коли підходять поліцейські чи представники ТЦК і просять пред'явити документи, то треба спершу переконатися в тому, чи мають ці особи повноваження та підстави на такі дії. Якщо немає хоча б одного із цих двох пунктів, вимога пред'явити документи є незаконною. А виконувати ми зобов'язані тільки законні вимоги", — вказав Крекотень.

Юрист акцентував на важливості ознайомлення зі службовим посвідченням правоохоронця перед тим, як показувати власні документи. У випадку, якщо документи вимагають військкоми, то варто попросити співробітників ТЦК показати наказ коменданта і документ, що підтверджує особу.

"Закон чітко регламентує підстави для перевірки документів під час воєнного стану. І повірте мені, там немає норми, яка б дозволяла це робити тільки на основі бажання дізнатись ваше прізвище і виписати вам повістку", — зауважив адвокат.

Нагадаємо, юрист Юрій Айвазян назвав умову, за якої працівники ТЦК можуть перевіряти документи військовозобов'язаних. Адвокат наголосив, що для цього в них повинен бути наказ військового коменданта.

Також ми писали, що в період воєнного стану у військовозобов’язаних осіб у багатьох установах вимагають військово-облікові документи. Юрист Радіон Кирилкін пояснив, кому та навіщо вони потрібні і як їх отримати.

війна
Україна
військкомат
військовий призов
мобілізація
документи
ТЦК та СП

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