Работники ТЦК могут проверить документы на улице — адвокат проанализировал законность

Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК та СП

Бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования проверяют документы у мужчин прямо на улице. Адвокат Владимир Крекотень объяснил, насколько законны такие действия военнослужащих во время действия военного положения и мобилизации.

Об этом юрист рассказал в Instagram.

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Крекотень подчеркнул, что право на проверку документов прохожих на улице не всегда имеют даже полицейские, не только ТЦК.

"Когда подходят полицейские или представители ТЦК и просят предъявить документы, то нужно сначала убедиться в том, имеют ли эти лица полномочия и основания на такие действия. Если нет хотя бы одного из этих двух пунктов, требование предъявить документы незаконно. А выполнять мы обязаны только законные требования", — указал Крекотень.

Юрист акцентировал внимание на важности ознакомления со служебным удостоверением правоохранителя перед тем, как показывать собственные документы. В случае если документы требуют военкомы, то следует попросить сотрудников ТЦК показать приказ коменданта и документ, подтверждающий личность.

"Закон четко регламентирует основания для проверки документов во время военного положения. И поверьте мне, там нет нормы, которая позволяла бы это делать только на основе желания узнать вашу фамилию и выписать вам повестку", — отметил адвокат.

Напомним, юрист Юрий Айвазян назвал условие, при котором работники ТЦК могут проверять документы военнообязанных. Адвокат подчеркнул, что для этого у них должен быть приказ военного коменданта.

Также мы писали, что во время военного положения у военнообязанных лиц во многих учреждениях требуют военно-учетные документы. Юрист Радион Кирилкин объяснил, кому и зачем они нужны и как их получить.