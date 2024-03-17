Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Работники ТЦК могут проверить документы на улице — адвокат проанализировал законность arrow

Работники ТЦК могут проверить документы на улице — адвокат проанализировал законность

17 марта 2024 17:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работники ТЦК могут проверить документы на улице — адвокат проанализировал законность
Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования проверяют документы у мужчин прямо на улице. Адвокат Владимир Крекотень объяснил, насколько законны такие действия военнослужащих во время действия военного положения и мобилизации.

Об этом юрист рассказал в Instagram.

Читайте также:

Обязаны ли мужчины показывать документы ТЦК на улице

Крекотень подчеркнул, что право на проверку документов прохожих на улице не всегда имеют даже полицейские, не только ТЦК.

"Когда подходят полицейские или представители ТЦК и просят предъявить документы, то нужно сначала убедиться в том, имеют ли эти лица полномочия и основания на такие действия. Если нет хотя бы одного из этих двух пунктов, требование предъявить документы незаконно. А выполнять мы обязаны только законные требования", — указал Крекотень.

Юрист акцентировал внимание на важности ознакомления со служебным удостоверением правоохранителя перед тем, как показывать собственные документы. В случае если документы требуют военкомы, то следует попросить сотрудников ТЦК показать приказ коменданта и документ, подтверждающий личность.

"Закон четко регламентирует основания для проверки документов во время военного положения. И поверьте мне, там нет нормы, которая позволяла бы это делать только на основе желания узнать вашу фамилию и выписать вам повестку", — отметил адвокат.

Напомним, юрист Юрий Айвазян назвал условие, при котором работники ТЦК могут проверять документы военнообязанных. Адвокат подчеркнул, что для этого у них должен быть приказ военного коменданта.

Также мы писали, что во время военного положения у военнообязанных лиц во многих учреждениях требуют военно-учетные документы. Юрист Радион Кирилкин объяснил, кому и зачем они нужны и как их получить.

война
Украина
военкомат
военный призыв
мобилизация
документы
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство