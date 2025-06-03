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Працівники ВЛК видавали фіктивні діагнози — як їх покарав суд

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Дата публікації: 3 червня 2025 03:32
На Дніпропетровщині посадовці ВЛК забезпечували чоловіків фіктивними діагнозами — що вирішив суд
Працівник ВЛК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У Дніпропетровській області двоє посадовців ВЛК зловживали впливом. Порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 28 травня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

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Деталі справи

Прокурори довели, що лікар-невропатолог і секретар ВЛК організували схему отримання коштів із військовозобов'язаних. За хабар вони забезпечували чоловіків документами, в яких зазначали фіктивні захворювання. Завдяки цьому їхні клієнти в подальшому могли проходити військову службу лише в тилових підрозділах або у ТЦК та  СП.

Затримання працівника ВЛК
Затримання посадовця ВЛК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Рішення суду

Суд визнав посадовців винними. За вчинене кожен із порушників проведе у в'язниці два роки.

Нагадаємо, у Києві батьки дитини, яка постраждала від булінгу, виграли дві справи проти школи. Керівництво навчального закладу не реагувало на те, що учня цькують.

Також ми повідомляли, що в Роздільній Одеської області військовослужбовець викрав із крамниці ноутбук. Порушника засудили до трьох років іспитового строку.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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