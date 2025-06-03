На Дніпропетровщині посадовці ВЛК забезпечували чоловіків фіктивними діагнозами — що вирішив суд

Працівники ВЛК видавали фіктивні діагнози — як їх покарав суд
У Дніпропетровській області двоє посадовців ВЛК зловживали впливом. Порушників притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це 28 травня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Деталі справи
Прокурори довели, що лікар-невропатолог і секретар ВЛК організували схему отримання коштів із військовозобов'язаних. За хабар вони забезпечували чоловіків документами, в яких зазначали фіктивні захворювання. Завдяки цьому їхні клієнти в подальшому могли проходити військову службу лише в тилових підрозділах або у ТЦК та СП.
Рішення суду
Суд визнав посадовців винними. За вчинене кожен із порушників проведе у в'язниці два роки.
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