На Дніпропетровщині посадовці ВЛК забезпечували чоловіків фіктивними діагнозами — що вирішив суд

Працівник ВЛК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У Дніпропетровській області двоє посадовців ВЛК зловживали впливом. Порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 28 травня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Прокурори довели, що лікар-невропатолог і секретар ВЛК організували схему отримання коштів із військовозобов'язаних. За хабар вони забезпечували чоловіків документами, в яких зазначали фіктивні захворювання. Завдяки цьому їхні клієнти в подальшому могли проходити військову службу лише в тилових підрозділах або у ТЦК та СП.

Затримання посадовця ВЛК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Рішення суду

Суд визнав посадовців винними. За вчинене кожен із порушників проведе у в'язниці два роки.

Нагадаємо, у Києві батьки дитини, яка постраждала від булінгу, виграли дві справи проти школи. Керівництво навчального закладу не реагувало на те, що учня цькують.

Також ми повідомляли, що в Роздільній Одеської області військовослужбовець викрав із крамниці ноутбук. Порушника засудили до трьох років іспитового строку.