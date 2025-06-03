На Днепропетровщине чиновники ВВК обеспечивали мужчин фиктивными диагнозами — что решил суд

Работники ВВК выдавали фиктивные диагнозы — как их наказал суд
В Днепропетровской области двое чиновников ВВК злоупотребляли влиянием. Нарушителей привлекли к уголовной ответственности.
Об этом 28 мая сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Детали дела
Прокуроры доказали, что врач-невропатолог и секретарь ВВК организовали схему получения средств с военнообязанных. За взятку они обеспечивали мужчин документами, в которых отмечали фиктивные заболевания. Благодаря этому их клиенты в дальнейшем могли проходить военную службу только в тыловых подразделениях или в ТЦК и СП.
Решение суда
Суд признал чиновников виновными. За совершенное каждый из нарушителей проведет в тюрьме два года.
Напомним, в Киеве родители ребенка, пострадавшего от буллинга, выиграли два дела против школы. Руководство учебного заведения не реагировало на то, что ученика травят.
Также мы сообщали, что в Раздельной Одесской области военнослужащий похитил из магазина ноутбук. Нарушителя приговорили к трем годам испытательного срока.
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