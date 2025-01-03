Бронювання працівників — хто бронює працівників благодійних організацій

Міністерство закордонних справ України. Фото: "АрміяInform"

Ціла низка міжнародних та закордонних організацій має право бронювати своїх українських співробітників. Списки цих працівників треба подавати до Міністерства закордонних справ чи в Секретаріат Кабміну.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився — хто зараз відповідає за бронювання працівників благодійних організацій, які реалізують проєкти від закордонних донорів для місцевого населення.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що списки військовозобов’язаних громадян на бронювання можуть подавати різні закордонні установи, як от:

спеціалізовані установи ООН;

закордонні дипломатичні установи в Україні;

представництва донорських установ;

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;

представництва міжнародних організацій;

міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Куди подавати списки

Ці списки, наголосив юрист, надаються до Міністерства закордонних справ України, або ж до Секретаріату Кабінету міністрів.

"До списку додаються обґрунтування та довідка про кількість військовозобов'язаних за встановленою формою", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібна ВЛК для продовження бронювання.

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