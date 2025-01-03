Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Работников каких организаций бронируют в МИДе arrow

Работников каких организаций бронируют в МИДе

3 января 2025 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование работников – кто бронирует работников благотворительных организаций
Министерство иностранных дел. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Целый ряд международных и зарубежных организаций имеет право бронировать своих украинских сотрудников. Списки этих работников нужно подавать в Министерство иностранных дел или в Секретариат Кабмина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Кто из международных структур имеет право бронировать сотрудников

К юристам обратился поинтересовавшийся гражданин — кто сейчас отвечает за бронирование работников благотворительных организаций реализующих проекты от зарубежных доноров для местного населения.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что списки военнообязанных граждан на бронирование могут подавать различные загранучреждения, как:

  • специализированные учреждения ООН;
  • зарубежные дипломатические учреждения в Украине;
  • представительства донорских учреждений;
  • исполнители проектов международной технической помощи;
  • представительства международных организаций;
  • международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, что критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Куда подавать списки

Эти списки, подчеркнул юрист, предоставляются в Министерство иностранных дел Украины, или же в Секретариат Кабинета министров.

"В список добавляются обоснование и справка о количестве военнообязанных по установленной форме", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, нужна ли ВВК для продолжения бронирования.

Также мы сообщали ТОП-5 новых правил о бронировании работников, которые следует знать.

Кабинет министров ООН МИД мобилизация бронирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

15:36 В США могут произойти масштабные теракты — ФБР сделало заявление

15:25 Работников каких организаций бронируют в МИДе

15:24 Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

15:14 В ГПСУ назвали КПП, где растут очереди на выезд из Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:12 Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

15:09 Разлив масла в Николаеве — есть ли опасность для людей

15:06 В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто

15:06 Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD

15:00 Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

15:36 В США могут произойти масштабные теракты — ФБР сделало заявление

15:25 Работников каких организаций бронируют в МИДе

15:24 Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

15:14 В ГПСУ назвали КПП, где растут очереди на выезд из Украины

15:12 Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:09 Разлив масла в Николаеве — есть ли опасность для людей

15:06 В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто

15:06 Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD

15:00 Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

14:58 В Украине прибавилось граждан, которые готовы уступить территории

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года