Бронирование работников – кто бронирует работников благотворительных организаций

Министерство иностранных дел. Фото: "АрміяInform"

Целый ряд международных и зарубежных организаций имеет право бронировать своих украинских сотрудников. Списки этих работников нужно подавать в Министерство иностранных дел или в Секретариат Кабмина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился поинтересовавшийся гражданин — кто сейчас отвечает за бронирование работников благотворительных организаций реализующих проекты от зарубежных доноров для местного населения.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что списки военнообязанных граждан на бронирование могут подавать различные загранучреждения, как:

специализированные учреждения ООН;

зарубежные дипломатические учреждения в Украине;

представительства донорских учреждений;

исполнители проектов международной технической помощи;

представительства международных организаций;

международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, что критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Куда подавать списки

Эти списки, подчеркнул юрист, предоставляются в Министерство иностранных дел Украины, или же в Секретариат Кабинета министров.

"В список добавляются обоснование и справка о количестве военнообязанных по установленной форме", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, нужна ли ВВК для продолжения бронирования.

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