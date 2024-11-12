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Працівників ховають від ТЦК, а людей з ВІЛ мобілізують, — нардеп

12 листопада 2024 14:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — ТЦК призивають хворих на ВІЛ, туберкульоз та з розумовою відсталістю
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні призупинено механізм бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Територіальні центри комплектування (ТЦК) почали обдзвонювати керівників критичних підприємств і попереджати про свої візити до тих, у кого спливає термін бронювання.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram в вівторок, 12 листопада.

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За словами Федієнка, юридично ТЦК мають повне право мобілізувати військовозобовʼязаних, у яких закінчилось бронювання.

"ТЦК вже почали обдзвонювати керівників підприємств, кажуть ми знаємо, що бронювання у вас закінчується 14 го, тож чекайте в гості. Вже маю звернення, працівників одного з елеваторів, та підприємства ОПК. Які хоч і критичні, але працівників вже мобілізували", — йдеться у повідомленні.

Нардеп наголосив, керівники почали звільняти військовозобов'язаних працівників і ховати.

"Доходить до того, що керівник їх звільняє, та якось переховує, щоб не зупинити роботу підприємства", — пише Федієнко.

Міноборони наказало мобілізувати людей з ВІЛ і туберкульозом

За словами нардепа, наказ Міноборони №402 був прийнятий разом з Міністерством охорони здоров'я.

"Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо: мобілізація людей з ВІЛ та відкритою формою туберкульозу. Нещодавно мобілізували людину, яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано, "розумова відсталість такого-то ступеню, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку", — розповідає Федієнко.

ТЦК мобілізація ВІЧ
Пост Федієнка у Telegram

Нагадаємо, представники бізнесу звернулися до влади з проханням вдосконалити процедуру бронювання працівників від мобілізації. Вони наголосили на важливості економічної стабільності для зміцнення обороноздатності країни. 

А нещодавно в Україні завершили аудит підприємств для бронювання, під час якого виявили ті, що не відповідають низці критеріїв. 

ТЦК та СП Міноборони МОЗ мобілізація Генштаб ЗСУ бронювання

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