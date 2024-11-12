Мобилизация в Украине — ТЦК призывают больных ВИЧ, туберкулезом и с умственной отсталостью

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине приостановлен механизм бронирования военнообязанных от мобилизации. Территориальные центры комплектования (ТЦК) начали обзванивать руководителей критических предприятий и предупреждать о своих визитах к тем, у кого истекает срок бронирования.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram во вторник, 12 ноября.

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По словам Федиенко, юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать военнообязанных, у которых закончилось бронирование.

"ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий и говорят, что знаем, что бронирование у вас заканчивается 14-го, поэтому ждите в гости. Уже есть обращения, работников одного из элеваторов, и предприятия ОПК. Которые хоть и критические, но работников уже мобилизовали", — говорится в сообщении.

Нардеп подчеркнул, что руководители начали увольнять военнообязанных работников и прятать.

"Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия", — пишет Федиенко.

Минобороны приказало мобилизовать людей с ВИЧ и туберкулезом

По словам нардепа, приказ Минобороны №402 был принят вместе с Министерством здравоохранения.

"Я не знаю внешних факторов, по которым принимали это решение. Ведь уже тогда, сразу, руководители ТЦК говорили, что это полная глупость. Что имеем: мобилизация людей с ВИЧ и открытой формой туберкулеза. Недавно мобилизовали неслышащего человека и человека, где в заключении ВВК написано, "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга", — рассказывает Федиенко.

Пост Федиенко в Telegram

Напомним, представители бизнеса обратились к власти с просьбой усовершенствовать процедуру бронирования работников от мобилизации. Они отметили важность экономической стабильности для укрепления обороноспособности страны.

А недавно в Украине завершили аудит предприятий для бронирования, во время которого обнаружили не соответствующие ряду критериев.