Працівниця коледжу допомагала ухилянтам: як її покарав суд

У Полтавській області винесли вирок працівниці Березоворудського фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету. Жінку визнали винною в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Щоправда, у в'язниці вона не сидітиме.

Про це 27 квітня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, до фігурантки зверталися військовозобов'язані, які хотіли ухилитися від військової служби, отримавши відстрочку. Порушниця, яка обіймала посаду інспектора з кадрів і відповідала за ведення військового обліку, обманювала приймальну комісію, кажучи, що в абітурієнтів є військово-облікові документи. Унаслідок такої брехні людей, які ухилялися від обліку, зараховували на денну форму навчання, що надавало їм право на відстрочку.

Рішення суду

Пирятинський районний суд призначив обвинуваченій п'ять років позбавлення волі, але замінив реальний термін роком іспитового. Упродовж цього періоду засуджена має виконувати низку обов'язків, зокрема періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти, якщо змінить місце проживання чи роботи.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру повідомляв, що у Львові лікарка-алерголог вимагала в чоловіка кошти за встановлення інвалідності. Жінка проведе три роки у в'язниці. Крім того, у неї конфіскують гроші.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Київську обласну прокуратуру писав, що житель Київщини створив організовану групу, яка наживалася на охочих уникнути мобілізації. Військовозобов'язаним продавали фальшиві медичні довідки та висновки ВЛК. Лідера угруповання судитимуть, а двох його спільників розшукують.