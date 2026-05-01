Работница колледжа помогала уклонистам: как ее наказал суд

В Полтавской области вынесли приговор работнице Березоворудского профессионального колледжа Полтавского государственного аграрного университета. Женщину признали виновной в препятствовании деятельности ВСУ. Правда, в тюрьме она сидеть не будет.

Об этом 27 апреля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, к фигурантке обращались военнообязанные, которые хотели уклониться от военной службы, получив отсрочку. Нарушительница, которая занимала должность инспектора по кадрам и отвечала за ведение воинского учета, обманывала приемную комиссию, говоря, что у абитуриентов есть военно-учетные документы. В результате такой лжи людей, которые уклонялись от учета, зачисляли на дневную форму обучения, что давало им право на отсрочку.

Решение суда

Пырятинский районный суд назначил обвиняемой пять лет лишения свободы, но заменил реальный срок годом испытательного. В течение этого периода осужденная должна выполнять ряд обязанностей, в частности периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать, если изменит место жительства или работы.

