Працівниця ЦНАПу допомагала чоловікам уникати мобілізації — яке її покарав суд

Чоловіки в ЦНАПі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Херсонській області працівниця ЦНАПу допомагала чоловікам уникати військової служби. За хабар вона знімала військовозобов'язаних з обліку.

Про це йдеться у вироку, який Херсонський міський суд Херсонської області ухвалив 25 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, колишня спеціалістка з військового обліку та реєстрації місця проживання "Центру надання адміністративних послуг" Музиківської сільської ради Херсонської області в період від травня по вересень минулого року пропонувала військовозобов'язаним уникати військової служби. За її сприяння працівники ТЦК та СП за хабар виключали військовозобов'язаних чоловіків з обліку як непридатних до військової служби. Така "послуга" коштувала сім тисяч доларів.

Порушниця входила до організованої групи, в якій, крім неї, були три співробітники ТЦК та СП. Уподовж кількох місяців їй вдалося вчинити сім оборудок.

Рішення суду

Обвинувачена визнала свою провину, уклала угоду зі слідством і погодилася надати інформацію про інших фігурантів. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, однак замінив реальний термін двома роками іспитового.

Нагадаємо, військовослужбовець з Одещини допомагав військовозобов'язаним тікати до Придністров'я. За втечу з України кожен з ухилянтів платив йому до 6,5 тисячі доларів.

Також ми повідомляли, що у Кропивницькому судили наркозалежного, який украв велосипед. Суд призначив йому покарання у вигляді іспитового строку.