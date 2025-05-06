Работница ЦПАУ помогала мужчинам избегать мобилизации — как ее наказал суд

Мужчины в ЦПАУ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Херсонской области работница ЦПАУ помогала мужчинам избегать военной службы. За взятку она снимала военнообязанных с учета.

Об этом говорится в приговоре, который Херсонский городской суд Херсонской области вынес 25 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, бывшая специалистка по воинскому учету и регистрации места жительства "Центра предоставления административных услуг" Музыковского сельского совета Херсонской области в период с мая по сентябрь прошлого года предлагала военнообязанным избегать военной службы. При ее содействии работники ТЦК и СП за взятку исключали военнообязанных мужчин с учета как непригодных к военной службе. Такая "услуга" стоила семь тысяч долларов.

Нарушительница входила в организованную группу, в которой, кроме нее, были три сотрудника ТЦК и СП. В течение нескольких месяцев ей удалось совершить семь сделок.

Решение суда

Обвиняемая признала свою вину, заключила сделку со следствием и согласилась предоставить информацию о других фигурантах. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет заключения, однако заменил реальный срок двумя годами испытательного.

Напомним, военнослужащий из Одесской области помогал военнообязанным бежать в Приднестровье. За побег из Украины каждый из уклонистов платил ему до 6,5 тысячи долларов.

Также мы сообщали, что в Кропивницком судили наркозависимого, который украл велосипед. Суд назначил ему наказание в виде испытательного срока.