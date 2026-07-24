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Головна Мобілізація Правила перевірки паспортів і військово-облікових документів: у чому різниця

Правила перевірки паспортів і військово-облікових документів: у чому різниця

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 04:30
Як в Україні відрізняються правила перевірки паспортів і військово-облікових документів
Військово-облікові документи, працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: АО "Захист", УП. Колаж: Новини.LIVE

В Україні правила перевірки звичайних і військово-облікових документів різняться. Поліцейські можуть перевіряти паспорти громадян лише у визначених законом випадках, наприклад, коли людина перебуває на місці вчинення порушення. Натомість військово-облікові документи в чоловіків під час дії воєнного стану перевіряють без жодних додаткових умов.

Про це 21 липня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Хто має право перевіряти військово-облікові документи

Право вимагати військово-облікові документи мають не лише поліцейські, а й уповноважені військовослужбовці ТЦК та СП, а також прикордонники в межах прикордонної смуги.

"Кожен громадянин України чоловічої статі зобов'язаний мати військово-обліковий документ і пред'являти його для перевірки", — наголосили в регіональному військкоматі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, хто має право перевіряти документи громадян. У працівникиів ТЦК та СП таких повноважень немає. Вони відповідають лише за перевірку військово-облікових документів. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну писав про правила перевірки військово-облікових документів. Військовослужбовці ТЦК зобов'язані представлятися та пред'являти посвідчення. Крім них, до складу групи оповіщення можуть входити поліцейські, представники районних і міських адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

мобілізація ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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