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Правила вручення повісток в Україні змінено — хто може виписати документ

13 червня 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила вручення повісток 2024 — хто тепер може дати документ українцям
Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Але нещодавно правила вручення цього документу було змінено. 

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Що потрібно знати про вручення повістки, хто та де може вручати цей документ, розповіла адвокат Жанна Грушко

Так, за словами правозахисниці, новий порядок вручення повісток прийняв Кабінет міністрів України у своїй постанові №560 від 16 травня 2024 року. Офіційно вона почала діяти з 18 травня. Тож, з цього моменту повістку можуть вручати не тільки працівники ТЦК та СП. 

Хто може вручати повістки військовозобов'язаним

Таке право мають: 

  • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах своєї адміністративної території, на яку поширюється повноваження;
  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження;
  • представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов'язків);
  • представники закладів освіти;
  • голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний;
  • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Поліція ж може лише слідкувати за порядком під час вручення та перевіряти військово-облікові документи у громадян. 

 

Хто може вручати повістки військовозобов'язаним 2024 року
Співробітник ТЦК та СП виписує повістку. Скриншот з відео на Youtube

Уповноважені на вручення повісток особи — що треба знати

За словами Жанни Грушко, тепер існує поняття "уповноважена особа на вручення повісток"

"Така людина повинна мати посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток: їх видають за наказом начальника обласної військової адміністрації або начальника районної, міської адміністрації. Таке посвідчення буде дійсне тільки тоді, коли уповноважена особа пред'явить його разом зі своїм паспортом громадянина України або військовим квитком", — каже адвокатка.

Натомість представники виконкомів сільських, селищних, міських рад разом з таким посвідченням мають пред'явити або свій паспорт, або службове посвідчення. 

Таким чином наявність тільки одного посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток не дає права вручати повістки. 

Де та як проводиться вручення повісток 

Вручення повісток проводиться цілодобово:

  • за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
  • за адресою роботи, навчання;
  • у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей;
  • у ТЦК та СП;
  • на пунктах пропуску (блокпостах);
  • на пунктах пропуску через державний кордон України.

 

Раніше ми писали, чи законно вручати повістку особі, яка перебуває під слідством.

Нагадаємо, ми розповідали, кого з військовозобов'язаних чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК та СП.

Також ми інформували, коли Резерв+ стане офіційним документом, який замінить військовий квиток.

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