Новые правила вручения повесток в 2024 году — кто может выдать документ украинцам

Военнообязанному мужчине вручают повестку. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Но не так давно правила вручения этого документа были изменены.

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Что нужно знать о вручении повестки, кто и где может вручать этот документ, рассказала адвокат Жанна Грушко.

По словам правозащитницы, новый порядок вручения повесток принял Кабинет министров Украины в своем постановлении №560 от 16 мая 2024 года. Официально она начала действовать с 18 мая. С этого момента повестку могут вручать не только работники ТЦК и СП.

Кто может вручать повестки военнообязанным

Такое право имеют:

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) — в пределах своей административной территории, на которую распространяется полномочие;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие;

представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители учебных заведений;

председатели правления ОСМД здания, где живет военнообязанный;

председатели правления ОСМД здания, где живет военнообязанный; представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) — на всей территории Украины.

Полиция может только следить за порядком во время вручения и проверять военно-учетные документы у граждан.

Сотрудник ТЦК и СП выписывает повестку. Скриншот с видео на Youtube

Уполномоченные на вручение повесток лица — что нужно знать

По словам Жанны Грушко, теперь существует понятие "уполномоченное лицо на вручение повесток".

"Такой человек должен иметь удостоверение уполномоченного на вручение повесток: их выдают по приказу начальника областной военной администрации или начальника районной, городской администрации. Такое удостоверение будет действительно только тогда, когда уполномоченное лицо предъявит его вместе со своим паспортом гражданина Украины или военным билетом", — говорит адвокат.

Представители исполкомов сельских, поселковых, городских советов вместе с таким удостоверением должны предъявить либо свой паспорт, либо служебное удостоверение.

Таким образом, наличие только одного удостоверения уполномоченного лица на вручение повесток не дает права вручать повестки.

Где и как проводится вручение повесток

Вручение повесток проводится круглосуточно:

по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

по адресу работы, обучения;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей;

в ТЦК и СП;

на пунктах пропуска (блокпостах);

на пунктах пропуска через границу Украины.

Ранее мы писали, законно ли вручать повестку лицу, находящемуся под следствием.

Напомним, мы рассказывали, кого из военнообязанных мужчин могут принудительно доставить в ТЦК и СП.

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