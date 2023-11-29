Право на демобілізацію — нардеп Костенко розповів, як вона має відбуватися

Український військовий зустрівся з жінкою після тривалої розлуки. Фото: Reuters

У Верховній Раді готують новий законопроєкт щодо удосконалення процесів загальної мобілізації чоловіків та демобілізації під час дії воєнного стану. Сьогодні в парламенті обговорюється ідея демобілізації бійців протягом 18 або 36 місяців безперервної служби, але поки остаточного рішення з цього приводу немає.

Думку про це висловив народний депутат, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко ефірі УП Live.

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За його словами, демобілізація конкретного військового має залежити від того, в якій точці на фронті він перебуває та які завдання виконує.

"Наприклад, ті, хто побував в бойовому розспорядження і більше служать — 12 місяців служби. А ті, хто були, не напершій лінії фронту — 36 місяців", — розповів він.

Костенко каже, це було б справедливо, оскільки йдеться про різну службу військових

"Служба на заході України теж дуже важлива, але питання ризику для життя зовсім інше, тому я б градацію таку робив", — додав Костенко.

Додамо, що в Україні вже не перший місяць ведеться дискусія щодо змін у процедурі демобілізації військових ЗСУ. Наразі народні депутати працюють над великим законопроєктом, який регулював би це питання. Його появу обіцяють вже до кінця року.